Во Львовской области в доме произошел взрыв

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В среду, 21 февраля, в Золочеве Львовской области в результате взрыва в доме пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба Львовской области.

Спасатели сообщили полиции, что на улице Бродовской в частном доме произошел взрыв газа. В результате инцидента пострадали жильцы дома — мать и сын в возрасте 69 и 46 лет.

Они были госпитализированы. У женщины медики диагностировали рану грудной клетки, ожоги кистей рук и лица, ожоги дыхательных путей, у мужчины — ожоги лица и кистей рук.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в многоэтажном жилом доме по адресу ул. Верховинная, 7 (Святошинский район Киева) произошел мощный взрыв в мусоропроводе.