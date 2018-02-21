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    Во Львовской области в доме произошел взрыв

    (обновлено: )2610
    В частном доме произошел взрыв газа. В результате инцидента пострадали жильцы дома - мать и сын в возрасте 69 и 46 лет. Они были госпитализированы.
    Взрыв газа произошел в доме
    Полиция Львовской области

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В среду, 21 февраля, в Золочеве Львовской области в результате взрыва в доме пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба Львовской области.

    Спасатели сообщили полиции, что на улице Бродовской в частном доме произошел взрыв газа. В результате инцидента пострадали жильцы дома — мать и сын в возрасте 69 и 46 лет.

    Они были госпитализированы. У женщины медики диагностировали рану грудной клетки, ожоги кистей рук и лица, ожоги дыхательных путей, у мужчины — ожоги лица и кистей рук.

    Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

    Напомним, в многоэтажном жилом доме по адресу ул. Верховинная, 7 (Святошинский район Киева) произошел мощный взрыв в мусоропроводе.

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