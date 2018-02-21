Последствия взрыва в многоэтажном доме в Святошинском районе Киева

В многоэтажном жилом доме по адресу ул. Верховинная, 7 (Святошинский район Киева) произошел мощный взрыв в мусоропроводе, сообщает "Киев Оперативный".

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"По месту выясняется, что в подъезде любит "потусить" местная молодежь. Чтобы не мусорить, кто-то сделал дырки в заваренном мусоропроводе и все окурки бросали туда. А так как дворник не всегда вовремя убирал скопившийся мусор, в самом мусоропроводе произошло возгорание. В один момент, от большой температуры, часть мусоропровода взорвалась. К счастью, никто не пострадал", — говорится в сообщении.

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Как видно на обнародованном видео, взрыв был такой силы, что мусоропровод на одном из этажей буквально разорвало на части.