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    На Крым обрушились снегопады

    (обновлено: )33210
    Сильные осадки в Крым принес очередной южный циклон, на смену которому пришли холодные воздушные массы. Неустойчивый характер погоды сохранится ближайшие несколько дней.
    Окрестности села Клиновка Симферопольского района Крыма.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Резким похолоданием и снегопадами сменилась теплая весенняя погода в Крыму, в ночь на четверг прошли сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщили в крымском гидрометцентре.

    Синоптики в среду объявили штормовое предупреждение на 21-22 марта, на полуострове ожидались сильный дождь, переходящий в снег и мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололедно-изморозевые отложения.

    Утром в четверг в Симферополе резко похолодало, дороги и деревья в снегу, температура воздуха около нуля. Вечером в среду крымчане выкладывали в соцсети фотографии укрытых снегом цветущих деревьев – еще несколько дней назад дневная температура воздуха на полуострове достигала +15 +17 градусов.

    Сильные осадки в Крым принес очередной южный циклон, на смену которому пришли холодные воздушные массы. Неустойчивый характер погоды сохранится ближайшие несколько дней. Весенняя погода вернется на полуостров уже в начале следующей недели, отметили в гидрометцентре.

    Напомним, в последние дни в Украину "вернулась" зима и снежные заносы.

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