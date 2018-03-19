Непогода в Украине: обесточенными остались населенные пункты в 7 областях

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В результате осложнения погодных условий в Украине на минувших выходных обесточенными оказались 129 населенных пунктов в 7 областях, сообщил в понедельник пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 17-18 марта в результате осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 129 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Запорожская — 40, Николаевская — 35, Донецкая — 22, Днепропетровская — 17 Одесская — 10, Херсонская — 3 и Кировоградская — 2", — говорится в сообщении.

Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлечено 1 тыс. 310 ед. тех. и 2 тыс. 110 чел.

В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ночь с 18 на 19 марта Украину ожидает резкое похолодание, температура в некоторых регионах опустится до минус 13. Весенние морозы обусловлены антициклоном, который будет определять погоду в Украине с 16 по 20 марта.