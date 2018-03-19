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    На Закарпатье из-за непогоды ель рухнула на церковь

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    Специалисты ГСЧС 9 раз выезжали на порезку деревьев и устранение их с мест падения в Великоберезянском, Виноградовском, Ужгородском, Тячевском, Перечинском районах и Мукачево.
    На Закарпатье из-за непогоды ель рухнула на церковь
    Пресс-служба ГСЧС

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Непогода и снегопады наделали бед в Закарпатской области, где обесточенными остались 81 населенный пункт. За выходные 17-18 марта спасатели выезжали на места поваленных в результате ветра деревьев. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Закарпатской области.

    В общем специалисты ГСЧС 9 раз выезжали на порезку деревьев и устранение их с мест падения в Великоберезянском, Виноградовском, Ужгородском, Тячевском, Перечинском районах и Мукачево.

    Сообщается, что некоторые деревья упали на автодороги и дворе территории в районах края.

    А в с. Полянская Гута в Перечинском дерево упало на здание церкви. Кроме этого, из-за шквального ветра в том же селе повреждена кровля на котельной местной общеобразовательной школы.

    Ранее в Западной Украине перевернулись два автобуса из-за непогоды.

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