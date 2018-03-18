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    Выборы президента РФ в Украине: омбудсмен заявила, что россияне не жаловались

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    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (74)

    (обновлено: )43509
    У омбудсмена сообщили, что по результатам выезда в российские диплучреждения, региональные представители уполномоченного в Одесской, Львовской, Харьковской и Черниговской областях и в Киеве проинформировали, что нарушений недопуска обнаружено не было.
    Людмила Денисова. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Россияне не жаловались представителям украинского омбудсмена о нарушении избирательных прав на выборах президента РФ на территории Украины. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба уполномоченного Верховной рады по правам человека.

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    Ранее в воскресенье российский омбудсмен Татьяна Москалькова позвонила украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой разрешить ситуацию в Украине, где российских избирателей не допускают на участки для голосования. По данным пресс-службы Денисовой, украинский омбудсмен поручила региональным представителям проверить эту информацию.

    "По результатам выезда в российские дипломатические и консульские учреждения, региональные представители уполномоченного в Одесской, Львовской, Харьковской и Черниговской областях и в городе Киеве проинформировали, что нарушений недопуска обнаружено не было. Граждане РФ не обращались относительно нарушений их избирательных прав к региональным представителям или в центральный офис уполномоченного", — говорится в сообщении.

    Ранее полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента. Также у диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

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