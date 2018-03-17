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    Общество

    "Годится для кино". Минобороны на 72 млн грн закупило негодную дымовую смесь

    (обновлено: )60320
    Прокуратура выяснила, что закупленное вещество не является дымовой смесью марки ДС-56, принятой на вооружение ВСУ, и вообще не может использоваться для боевых действий.
    Во Львове горсовет забросали дымовыми шашками
    varta.com.ua

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Министерство обороны Украины закупило для подразделений, ведущих боевые действия в Донбассе, негодную дымовую смесь. Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры Южного региона Украины.

    Алексей Якубин
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    Закупки проводились в 2015-2017 годах, всего было потрачено 72 миллиона гривен. При этом военные не проводили никаких испытаний "дымовой смеси".

    Прокуратура выяснила, что закупленное вещество не является дымовой смесью марки ДС-56, принятой на вооружение ВСУ, и вообще не может использоваться для боевых действий.

    "Установлено, что по своим техническим характеристикам закупленная смесь изготавливается для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы во время кинематографических съемок", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

    Учитывая указанное нарушение законодательства, что привело к нецелевому использованию бюджетных средств и нанесло ущерб государству, военной прокуратурой Криворожского гарнизона начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) УК Украины.

    Ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Киева оштрафовал Львовский государственный завод "Лорта" за просрочку в изготовлении и поставке разведывательного акустического комплекса "Положение — 2" по заказу Министерства обороны.

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