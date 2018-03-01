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    Якубин: США берут под контроль Минобороны Украины

    (обновлено: )75711
    США нужны дополнительные гарантии прозрачности и контроля в вопросах летального оружия для Украины, они хотят влиять на принятие решений в ведомстве, отмечает политолог Алексей Якубин.
    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко внес в парламент проект закона о национальной безопасности Украины. Документ имеет статус неотложного и уже опубликован на сайте Верховной Рады.

    В документе дается определение терминов "военный конфликт", "вооруженный конфликт", "угрозы национальной безопасности" и других. Кроме того, проект закона предусматривает, что министр обороны и его заместители будут назначаться из числа гражданских лиц, и если его поддержат в парламенте, то будет разделение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ.

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    Американское условие

    То, что закон вносился в ускоренном порядке, во многом связано с дальнейшим созданием Объединенного штаба, с выполнением принятого закона о деоккупации Донбасса, с усилением военного компонента в рамках этого закона. Такое мнение в комментарии РИА Новости Украина высказал политолог Алексей Якубин.

    "А с другой стороны, часть норм этого закона, например, о гражданской администрации, о том, что министерством обороны должен управлять гражданский человек… Вот эти нормы прописаны под воздействием США, в первую очередь в связи с тем, что США хотят получить дополнительные гарантии контроля и прозрачности в вопросе американского оружия, которое будет в Украине", – отметил эксперт.

    Ситуация с возможной продажей Javelin и других типов летального оружия привязывается к этому законопроекту, добавляет Якубин.

    "Грубо говоря, США поставили четкие условия, прежде чем Украина сможет получить это оружие: она должна до этого поменять способ контроля и управления своими вооруженными силами. … Это попытка усилить контроль над принятием решений в министерстве обороны, сделать их более понятными, прозрачными для американцев", – сообщил политолог.

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    О коррупции уже писали

    Также политолог напоминает, что не просто так недавно появились публикации в западной прессе о коррупции при закупках в министерстве обороны, в военном секторе.

    "Я думаю, отчасти этим законопроектом (о нацбезопасности) будет попытка со стороны Запада для себя, для своих компаний усилить контроль над этим сектором с точки зрения закупок", – рассказал эксперт.

    Впрочем, документ напрямую не рассматривает вопрос мира и войны для Донбасса, уверен Якубин, поскольку затрагивает эту тему лишь косвенно.

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