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    Экономика

    Львовский завод оштрафовали на 10 млн грн из-за заказа Минобороны

    (обновлено: )19010
    Хозяйственным судом Киева частично удовлетворен иск военной прокуратуры Западного региона Украины и принято решение о взыскании с государственного предприятия "Львовский государственный завод "Лорта" в Государственный бюджет Украины 10,2 млн гривен.
    Здание Министерства обороны Украины. Архивное фото
    НАБУ/Facebook

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Хозяйственный суд Киева оштрафовал Львовский государственный завод "Лорта" за просрочку в изготовлении и поставке разведывательного акустического комплекса "Положение — 2" по заказу Министерства обороны, говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

    "Хозяйственным судом Киева частично удовлетворен иск военной прокуратуры Западного региона Украины и принято решение о взыскании с государственного предприятия "Львовский государственный завод "Лорта" в Государственный бюджет Украины 10,2 млн гривен", — сказано в нем.

    Сообщается, что в августе 2016 года Минобороны и указанный завод заключили договор об изготовлении и поставке оборонному ведомству комплекса "Положение-2", который предназначался для использования в районе проведения антитеррористической операции.

    Однако предприятие нарушило сроки изготовления заказа, и должно было вернуть средства, полученные ранее в качестве предоплаты, а также уплатить штрафные санкции.

    Данные обязательства не были выполнены в установленный срок, в связи с чем военная прокуратура заявила иск о взыскании средств за просрочку.

    Напомним, главу "Нафтогаза" оштрафовали на миллиарды за неоформление газа для Донбасса.

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