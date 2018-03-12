Львовский завод оштрафовали на 10 млн грн из-за заказа Минобороны

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Хозяйственный суд Киева оштрафовал Львовский государственный завод "Лорта" за просрочку в изготовлении и поставке разведывательного акустического комплекса "Положение — 2" по заказу Министерства обороны, говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

"Хозяйственным судом Киева частично удовлетворен иск военной прокуратуры Западного региона Украины и принято решение о взыскании с государственного предприятия "Львовский государственный завод "Лорта" в Государственный бюджет Украины 10,2 млн гривен", — сказано в нем.

Сообщается, что в августе 2016 года Минобороны и указанный завод заключили договор об изготовлении и поставке оборонному ведомству комплекса "Положение-2", который предназначался для использования в районе проведения антитеррористической операции.

Однако предприятие нарушило сроки изготовления заказа, и должно было вернуть средства, полученные ранее в качестве предоплаты, а также уплатить штрафные санкции.

Данные обязательства не были выполнены в установленный срок, в связи с чем военная прокуратура заявила иск о взыскании средств за просрочку.

Напомним, главу "Нафтогаза" оштрафовали на миллиарды за неоформление газа для Донбасса.