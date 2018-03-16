В Одесской области два села сидят без хлеба 4 дня. Гройсман отреагировал

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал разобраться с ситуацией в Одесской области, где жители двух сел в Тарутинском районе уже четверо суток сидят без хлеба, поскольку к ним нет проезда.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Я как раз разговаривал с руководителем Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, я сейчас поручил ему, чтобы он разобрался с блокировкой дороги и принял меры по расчистке этой дороги и открытию возможности доставки. И сейчас у меня будет связь с председателем Одесской ОГА. Я ему расскажу, что такое четыре дня без возможности купить хлеб людям. Поэтому поручение я уже дал, и сейчас они начнут этим вопросом заниматься", — сказал Гройсман.

Напомним, в Киевской области на 1,5 м затопило дорогу.