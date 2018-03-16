наверх
16.03.201813:46
Курсы валют НБУ
  • USD26.01+ 0.10
  • EUR32.18+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Одесской области два села сидят без хлеба 4 дня. Гройсман отреагировал

    (обновлено: )8902
    Владимир Гройсман разговаривал с руководителем Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которому поручил разобрался с блокировкой дороги.
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал разобраться с ситуацией в Одесской области, где жители двух сел в Тарутинском районе уже четверо суток сидят без хлеба, поскольку к ним нет проезда.

    Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

    "Я как раз разговаривал с руководителем Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, я сейчас поручил ему, чтобы он разобрался с блокировкой дороги и принял меры по расчистке этой дороги и открытию возможности доставки. И сейчас у меня будет связь с председателем Одесской ОГА. Я ему расскажу, что такое четыре дня без возможности купить хлеб людям. Поэтому поручение я уже дал, и сейчас они начнут этим вопросом заниматься", — сказал Гройсман.

    Напомним, в Киевской области на 1,5 м затопило дорогу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Одна гривна, монета
    Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом