Украинские хакеры обокрали мировой сервис логистики на 1,5 млн евро

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КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Украинские киберпреступники обокрали клиентов мирового сервиса логистики DHL на 1,5 миллиона евро, сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины на странице в Facebook.

Была установлена причастность к указанным преступлениям двух жителей Черновцов — 28-летней женщины и 22-летнего мужчины. С 2013 по 2016 год хакеры приобретали цифровые пакетные марки (DHL lables), которые затем перепродавали с существенными скидками.

"Получая доступ к учетным записям клиентов немецкой почты, с помощью заранее похищенных персональных авторизационных данных (в том числе идентификаторов, паролей, номеров банковских платежных карточек, сроков их действительности) преступники в большом количестве заказывали цифровые пакетные марки. В дальнейшем злоумышленники перепродавали эти марки со значительными скидками в размере 50-70% от полной стоимости", — отмечают в киберполиции.

Преступники находили клиентов через рекламу в сети интернет. Всего было задокументировано около 200 случаев незаконной продажи пакетных почтовых марок.

Полученные денежные средства немедленно обналичивались через валютные счета, открытые в банках Кипра и Испании.

По месту проживания кибермошенников в ходе обысков изъяли компьютерную технику и носители информации.

Как сообщалось ранее, атаковавшие правительственные серверы Германии хакеры похитили протокол переговоров ЕС и Великобритании по поводу Brexit и документы по переговорам ЕС с Украиной и Белоруссией.