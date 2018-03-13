наверх
13.03.201813:51
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    Общество

    Украинские хакеры обокрали мировой сервис логистики на 1,5 млн евро

    (обновлено: )58
    Преступники находили клиентов через рекламу в сети интернет. Всего было задокументировано около 200 случаев незаконной продажи пакетных почтовых марок.
    Хакерская атака
    flickr.com/ jeff_golden

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Украинские киберпреступники обокрали клиентов мирового сервиса логистики DHL на 1,5 миллиона евро, сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины на странице в Facebook.

    Глобальная кибератака
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Рука об руку. США и Украина занялись безопасностью киберсферы

    Была установлена причастность к указанным преступлениям двух жителей Черновцов — 28-летней женщины и 22-летнего мужчины. С 2013 по 2016 год хакеры приобретали цифровые пакетные марки (DHL lables), которые затем перепродавали с существенными скидками.

    "Получая доступ к учетным записям клиентов немецкой почты, с помощью заранее похищенных персональных авторизационных данных (в том числе идентификаторов, паролей, номеров банковских платежных карточек, сроков их действительности) преступники в большом количестве заказывали цифровые пакетные марки. В дальнейшем злоумышленники перепродавали эти марки со значительными скидками в размере 50-70% от полной стоимости", — отмечают в киберполиции.

    Преступники находили клиентов через рекламу в сети интернет. Всего было задокументировано около 200 случаев незаконной продажи пакетных почтовых марок.

    Полученные денежные средства немедленно обналичивались через валютные счета, открытые в банках Кипра и Испании. 

    По месту проживания кибермошенников в ходе обысков изъяли компьютерную технику и носители информации. 

    Как сообщалось ранее, атаковавшие правительственные серверы Германии хакеры похитили протокол переговоров ЕС и Великобритании по поводу Brexit и документы по переговорам ЕС с Украиной и Белоруссией.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ренат Кузьмин
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Евгений Бакулин
    Дело - труба! В Украине кризис с газом