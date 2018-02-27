Страницу Супрун в Facebook пытались взломать хакеры

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что ее страницу в Facebook пытаются взломать хакеры.

"Похоже, что мою FB пытаются сломать. Неймется им!" — написала Супрун в своем втором аккаунте.

Ulana Suprun, facebook Пост Ульяны Супрун

Ulana Suprun, facebook Хакеры пытались взломать страницу Ульяны Супрну в Fecebook

Супрун добавила, что сообщила о попытках взлома по соображениям безопасности и чтобы предупредить друзей.

Ранее сообщалось, что организатора международной преступной платформы, известной как Avalanche, которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров, задержали в воскресенье в Киеве.