Страницу Супрун в Facebook пытались взломать хакеры

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что ее страницу в Facebook пытаются взломать хакеры.
"Похоже, что мою FB пытаются сломать. Неймется им!" — написала Супрун в своем втором аккаунте.
Пост Ульяны Супрун
Хакеры пытались взломать страницу Ульяны Супрну в Fecebook
Супрун добавила, что сообщила о попытках взлома по соображениям безопасности и чтобы предупредить друзей.
Ранее сообщалось, что организатора международной преступной платформы, известной как Avalanche, которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров, задержали в воскресенье в Киеве.