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    Общество

    Страницу Супрун в Facebook пытались взломать хакеры

    (обновлено: )5710
    Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун посетовала, что неизвестные пытались взломать ее аккаунт в Facebook.
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    УНИАН

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что ее страницу  в Facebook пытаются взломать хакеры.

    "Похоже, что мою FB пытаются сломать. Неймется им!" — написала Супрун в своем втором аккаунте.

    Ulana Suprun, facebook
    Пост Ульяны Супрун
    Ulana Suprun, facebook
    Хакеры пытались взломать страницу Ульяны Супрну в Fecebook

    Супрун добавила, что сообщила о попытках взлома по соображениям безопасности и чтобы предупредить друзей.

    Ранее сообщалось, что организатора международной преступной платформы, известной как Avalanche, которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров, задержали в воскресенье в Киеве.

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