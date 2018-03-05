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    Общество

    Режим прекращения огня вступил в действие в Донбассе

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    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе (304)

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    Глава миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан приветствовал договоренности о прекращении огня и призвал стороны конфликта к конкретным действиям на пути к установлению мира в Донбассе.
    Последствия обстрела Авдеевки
    Вячеслав Аброськин/Facebook

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Договоренности об очередном режиме прекращения огня вступили в действие в Донбассе.

    О подготовке очередного перемирия стало известно по итогам встречи контактной группы по Донбассу в Минске в среду. В пятницу постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что участники переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины приняли заявление о всеобъемлющем, бессрочном прекращении огня с 5 марта.

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    REUTERS/Gleb Garanich
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    В преддверии нового года контактная группа договорилась о прекращении огня в Донбассе. Перемирие вступило в силу 23 декабря. Ожидалось, что оно станет бессрочным и всеобъемлющим. Количество обстрелов действительно снизилось, однако заставить пушки замолчать не удалось. Киев и Донбасс обвиняли друг друга в нарушениях режима тишины и провокациях у линии соприкосновения.

    "Несмотря на то, что стороны договорились о прекращении огня, мы зафиксировали (за неделю) более 8 тысяч нарушений этого режима теми же сторонами, которые подписали в Минске договоренность о перемирии", — сказал в четверг на брифинге замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

    В связи с увеличением количества нарушений режима прекращения огня и обстрелами жилых районов контактной группой было принято решение объявить новое — весеннее перемирие.

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    "Контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтвердила полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, которое начнется в 00.01 5 марта 2018 года", — заявил Грызлов.

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    Realt.onliner.by
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    Глава миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан приветствовал договоренности о прекращении огня и призвал стороны конфликта к конкретным действиям на пути к установлению мира в Донбассе. Он отметил, что соблюдение перемирия "позволит гражданскому населению на востоке Украины снова жить в мире".

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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