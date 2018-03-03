Волкер сделал резкое заявление о будущем республик Донбасса

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Республики Донбасса должны исчезнуть, так как факт их существования противоречит конституционному устройству Украины и минским соглашениям, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер во время дискуссии в вашингтонском аналитическом центре Hudson Institute.

"Так называемые Луганская народная республика и Донецкая народная республика — это образования, которые созданы Россией для того, чтобы помочь замаскировать ее роль и укрепить продолжающийся конфликт. Они должны быть расформированы", — сказал Волкер.

Спецпредставитель США подчеркнул, что республикам "нет места" в конституционном устройстве Украины.

"Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны исчезнуть", — отметил Волкер.

Ранее Волкер заявил, что на подготовку местных выборов в неподконтрольных районах Донбасса может потребоваться 6 месяцев после полного развертывания миротворческих сил.