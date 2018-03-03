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    Политика

    Волкер сделал резкое заявление о будущем республик Донбасса

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (581)

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    По словам спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и "эти образования должны исчезнуть".
    Курт Волкер
    Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина.  Республики Донбасса должны исчезнуть, так как факт их существования противоречит конституционному устройству Украины и минским соглашениям, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер во время дискуссии в вашингтонском аналитическом центре Hudson Institute.

    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker
    Волкер в The National Interest: как нам достичь мира в Украине

    "Так называемые Луганская народная республика и Донецкая народная республика — это образования, которые созданы Россией для того, чтобы помочь замаскировать ее роль и укрепить продолжающийся конфликт. Они должны быть расформированы", — сказал Волкер.

    Спецпредставитель США подчеркнул, что республикам "нет места" в конституционном устройстве Украины.

    "Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны исчезнуть", — отметил Волкер.

    Ранее Волкер заявил, что на подготовку местных выборов в неподконтрольных районах Донбасса может потребоваться 6 месяцев после полного развертывания миротворческих сил.

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