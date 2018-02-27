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    Общество

    Корь в Украине. В Минздраве назвали число заболевших в этом году

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    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (131)

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    Как сообщили в Минздраве, был зафиксирован седьмой случай смерти от кори с начала года, а всего за 2018 год корью заболели 5 тысяч 839 человек.
    Корь
    скриншот видео youtube

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Украине за прошлую неделю корью заболели 783 человека, официально зарегистрирована еще одна смерть, сообщил генеральный директор ГУ Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита.

    Работа прививочного кабинета детской поликлиники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "За восьмую неделю нового года заболели 783 человека и это на 5% меньше, чем на прошлой неделе. Ситуация с заболеваемостью корью стабилизировалась. Всего за 2018 год корью заболели 5 тысяч 839 человек", – отметил Курпита, сообщает РБК-Украина.

    Также он подтвердил смерть новорожденного ребенка от кори в Одесской области. Это седьмой случай смерти от этой болезни с начала года.

    Также Курпита сообщил, что в Украину поступила партия вакцины — 220 тысяч доз вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК). Отмечается, что вакцина поступила на два месяца раньше запланированных сроков.

    Ранее сообщалось, что Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила партию вакцины от кори, паротита и краснухи "Приорикс".

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