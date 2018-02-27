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    Непогода "отрезала" Арабатскую стрелку от "материка"

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    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды (212)

    (обновлено: )63940
    Как уточняется, с помощью спецтехники на "материк" пытаются переправить главу Генической РГА Александра Воробьева, который застрял на Арабатске и не может проехать на рабочее место.
    Транспортное сообщение с населенными пунктами Арабатской стрелки прекращено
    kherson.net.ua

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В ночь с 26 на 27 февраля на территории Генического района значительно ухудшились погодные условия. Из-за сильного восточного ветра между мостами уже перемыло дорогу Геническ-Стрелковое. Уровень воды на дороге — около 1 метра.

    Транспортное сообщение с населенными пунктами Арабатской стрелки прекращено.

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    Как стало известно, один автомобиль смыло в сторону Сиваша, когда водитель рискнул проехать по затопленной дороге. Геническим спасателям удалось вытянуть автомобиль.

    В настоящее время с помощью спецтехники на материк пытаются переправить главу Генической РГА Александра Воробьева, который застрял на Арабатске и не может проехать на рабочее место.

    К вечеру ожидается изменение направления ветра.

    Напомним, ранее синоптик сообщила, что в Украине потеплеет только с приходом марта.

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