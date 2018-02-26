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    Морозы в Европе. В Брюсселе начинают "отлавливать" бездомных

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    С воскресенья на Бельгию обрушилась волна "сибирского" холода, как называют его местные СМИ. В ночные часы температура воздуха в разных районах королевства достигает от минус 6 до минус 12 градусов по Цельсию.
    Морозы. Архивное фото
    REUTERS Stoyan Nenov

    КИЕВ, 26 фев – РИА Новости Украина, Александр Шишло. Бургомистр брюссельской коммуны Эттербек Винсент Де Вольф отдал распоряжение полиции "отлавливать" бездомных и доставлять их в ночлежки для спасения от мороза, сообщили в понедельник РИА Новости в районной администрации.

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    AP Photo/Alessandra Tarantino
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    С воскресенья на Бельгию обрушилась волна "сибирского" холода, как называют его местные СМИ. В ночные часы температура воздуха в разных районах королевства достигает от минус 6 до минус 12 градусов по Цельсию.

    "В случае отказа бургомистр распорядился доставлять бездомных в ночлежки против их воли", — сказал собеседник агентства.

    Указание главы районной управы распространяется на всех бродяг, которые будут замечены на территории коммуны с восьми часов вечера до семи часов утра. Действие чрезвычайного режима предусмотрено до 8 марта, но может быть продлено в зависимости от погодных условий.

    Напомним, ранее синоптик сообщила, что в Украине потеплеет только с приходом марта.

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