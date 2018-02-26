Синоптики сделали прогноз на вторник: морозы и метели

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КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Во вторник, 27 февраля, в Украине сложные погодные условия, сообщает Гидрометцентр.

Ночью в южной части, днем ​​по всей территории стране снег, метели (в западных и Житомирской областях небольшой снег), в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой областях сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы.

На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, 7-12 м / с, ночью в южной части, днем ​​в Украине, кроме запада, порывы 15-20 м / с, в Приазовье местами 25 м / с.

Температура ночью 17-22 ° мороза, в западных, северных и Винницкой областях местами 23-27 ° мороза, днем ​​9-14 ° мороза; в южных, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях ночью 10-15 °, днем ​​4-9 ° мороза.

В Киеве ночью без осадков, днем ​​снег, метель.

На дорогах гололедица.

В течение дня порывы ветра 15-20 м / с.

Температура ночью 17-19 °, днем ​​10-12 ° мороза.

meteo.gov.ua Карта погоды на 27 февраля

Напомним, ранее синоптик сообщила, что в Украине потеплеет только с приходом марта.