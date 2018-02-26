Синоптики сделали прогноз на вторник: морозы и метели

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Во вторник, 27 февраля, в Украине сложные погодные условия, сообщает Гидрометцентр.
Ночью в южной части, днем по всей территории стране снег, метели (в западных и Житомирской областях небольшой снег), в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой областях сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы.
На дорогах гололедица.
Ветер северо-восточный, 7-12 м / с, ночью в южной части, днем в Украине, кроме запада, порывы 15-20 м / с, в Приазовье местами 25 м / с.
Температура ночью 17-22 ° мороза, в западных, северных и Винницкой областях местами 23-27 ° мороза, днем 9-14 ° мороза; в южных, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях ночью 10-15 °, днем 4-9 ° мороза.
В Киеве ночью без осадков, днем снег, метель.
На дорогах гололедица.
В течение дня порывы ветра 15-20 м / с.
Температура ночью 17-19 °, днем 10-12 ° мороза.
Напомним, ранее синоптик сообщила, что в Украине потеплеет только с приходом марта.