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    Синоптики сделали прогноз на вторник: морозы и метели

    (обновлено: )295
    По информации Украинского гидрометцентра, температура ночью 17-22 ° мороза, в западных, северных и Винницкой областях местами 23-27 ° мороза.
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    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Во вторник, 27 февраля, в Украине сложные погодные условия, сообщает Гидрометцентр.

    Рим засыпало снегом
    AP Photo/Alessandra Tarantino
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    Ночью в южной части, днем ​​по всей территории стране снег, метели (в западных и Житомирской областях небольшой снег), в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой областях сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы.

    На дорогах гололедица.

    Ветер северо-восточный, 7-12 м / с, ночью в южной части, днем ​​в Украине, кроме запада, порывы 15-20 м / с, в Приазовье местами 25 м / с.

    Температура ночью 17-22 ° мороза, в западных, северных и Винницкой областях местами 23-27 ° мороза, днем ​​9-14 ° мороза; в южных, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях ночью 10-15 °, днем ​​4-9 ° мороза.

    В Киеве ночью без осадков, днем ​​снег, метель.

    На дорогах гололедица.

    В течение дня порывы ветра 15-20 м / с.

    Температура ночью 17-19 °, днем ​​10-12 ° мороза.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 27 февраля

    Напомним, ранее синоптик сообщила, что в Украине потеплеет только с приходом марта.

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