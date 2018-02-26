Жертвами морозов в Польше стали почти 50 человек

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Число жертв морозов в этом зимнем сезоне в Польше возросло до 46 человек, сообщает "Польское Радио" со ссылкой на данные пресс-секретаря Правительственного центра безопасности Анны Адамкевич.

По данным центра, в субботу от переохлаждения умерли два человека. Это произошло в Варминско-Мазурском и Лудзком воеводствах.

В ведомстве подчеркнули, что сильные морозы царят на территории всей страны, в связи с чем Правительственный центр безопасности призывает всех к оказанию помощи каждому, кому угрожает опасность.

Сейчас Польша находится на грани антициклона с центром над Скандинавией. С северо-востока поступает морозный и сухой арктический воздух.

Напомним, ранее синоптик сообщила, что в Украине потеплеет только с приходом марта.