Десятки домов в Харькове остаются без тепла - ГСЧС

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Заместитель главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Олег Мичуцкий заявил, что 35 домов остаются без тепла в Харькове из-за аварии на теплосетях, до вторника восстановительные работы будут завершены.

Ранее в понедельник заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Евгений Шахненко сообщил, что теплоноситель подали, но "во всех домах по-разному идет развоздушивание и наладка внутридомовых сетей, поэтому еще не везде отопление заработало".

"Остаются 35 домов без отопления… Надеемся, что до конца дня теплоснабжение будет восстановлено", — заявил Мичуцкий в ходе межведомственного совещания.

По его данным, тепло уже восстановлено на всех социальных объектах. Он сообщил, что местным властям удалось обеспечить теплом все объекты социальной инфраструктуры во время аварии. По словам Мичуцкого, температура в детсадах, школах и больницах не падала ниже 20 градусов.

В субботу, 24 февраля, в Немышлянском районе Харькова произошел прорыв трубы магистральной теплосети. Без тепла остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад и 14 лечебных заведений. После ремонта теплоснабжение удалось восстановить в ряде зданий, а также во всех социальных объектах.