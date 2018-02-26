В Харькове восстановили подачу тепла во все дома

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В жилые дома, пострадавшие из-за аварии на теплосетях в Харькове, подали отопление, сообщает в понедельник пресс-служба облгосадминистрации.

"Тепло в Немышлянском районе везде подано, медкомплекс работает в штатном режиме. В дома теплоноситель подали, но во всех домах по-разному идет развоздушивание и наладка внутридомовых сетей, поэтому еще не везде отопление заработало. Думаю, работы на внутридомовых сетях закончим к 13:00", — сообщил заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко.

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Авария на тепловых сетях в Харькове произошла 24 февраля около 15:00. Из-за четырех порывов без отопления остались жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в двух района города. Отопление в зданиях медкомплекса и доме ребенка удалось восстановить вечером 25 февраля, в течение ночи продолжались работы по подключению жилых домов.