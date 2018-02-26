Коммунальное ЧП в Харькове. Появились новые данные от ГСЧС

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КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Работы по восстановлению основной тепловой магистрали в Харькове планируется завершить до 10:00 понедельника, постепенно восстанавливается теплоснабжение 70 многоэтажных жилых домов, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Температура в квартирах поддерживается на уровне 15-18 градусов тепла", — сказано в сообщении.

По данным ГСЧС, развернуты 10 пунктов обогрева, в том числе четыре стационарных пункта обогрева на базе общеобразовательных школ и шесть мобильных пунктов обогрева ГСЧС.

По состоянию на 7:00 теплоснабжение объектов социально-бытовой сферы было восстановлено в полном объеме.

В субботу около 15.00 в Немышлянском районе Харькова произошел порыв трубы магистральной теплосети. Без тепла остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад и 14 лечебных заведений. После ремонта теплоснабжение удалось восстановить в ряде зданий. Премьер-министр Владимир Гройсман в воскресенье сообщил, что направил в Харьков спасателей ГСЧС для ликвидации аварии. Для обогрева были задействованы воздушные тепловые пушки.