наверх
26.02.201812:15
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.19- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    Коммунальное ЧП в Харькове. Появились новые данные от ГСЧС

    Тема:

    Морозы атакуют: авария теплосети в Харькове (192)

    (обновлено: )77502
    По данным ГСЧС, постепенно восстанавливается теплоснабжение 70 многоэтажных жилых домов. Развернуты 10 пунктов обогрева, в том числе четыре стационарных пункта обогрева на базе школ и шесть мобильных пунктов обогрева ГСЧС.
    Ликвидация последствий коммунальной аварии в Харькове
    Фото city.kharkov.ua

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Работы по восстановлению основной тепловой магистрали в Харькове планируется завершить до 10:00 понедельника, постепенно восстанавливается теплоснабжение 70 многоэтажных жилых домов, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

    "Температура в квартирах поддерживается на уровне 15-18 градусов тепла", — сказано в сообщении.

    Электричество
    УНИАН
    Банкротство ЖКХ неизбежно

    По данным ГСЧС, развернуты 10 пунктов обогрева, в том числе четыре стационарных пункта обогрева на базе общеобразовательных школ и шесть мобильных пунктов обогрева ГСЧС.

    По состоянию на 7:00 теплоснабжение объектов социально-бытовой сферы было восстановлено в полном объеме

    В субботу около 15.00 в Немышлянском районе Харькова произошел порыв трубы магистральной теплосети. Без тепла остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад и 14 лечебных заведений. После ремонта теплоснабжение удалось восстановить в ряде зданий. Премьер-министр Владимир Гройсман в воскресенье сообщил, что направил в Харьков спасателей ГСЧС для ликвидации аварии. Для обогрева были задействованы воздушные тепловые пушки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Одессу завалило снегом
    Морозы атакуют: авария теплосети в Харькове
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Флаг России
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?