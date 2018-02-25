Часть Харькова без тепла. Власти обнародовали новые данные

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Почти 100 объектов по состоянию на 16.00 воскресенья остаются без централизованного теплоснабжения в Харькове, сообщает вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, прибывший в город.

В субботу около 15.00 в Немышлянском районе Харькова произошел порыв трубы магистральной теплосети. Без тепла остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад и 14 лечебных заведений. После ремонта теплоснабжение удалось восстановить в ряде зданий. Премьер-министр Владимир Гройсман в воскресенье сообщил, что направил в Харьков спасателей ГСЧС для ликвидации аварии. Для обогрева были задействованы воздушные тепловые пушки.

"Без централизованного теплоснабжения остаются 97 объектов: 81 многоквартирный дом; 5 медицинских учреждений; 5 детских садов; 2 внешкольные учреждения и 4 школы", — написал Зубко на своей странице в Facebook.

По его словам, ремонтные работы по восстановлению ведутся параллельно на двух тепломагистралях: основной и резервной, системы электро-, газо- и водоснабжения работают в штатном режиме.

facebook.com/zubko.gennadiy Ситуация в Харькове, где часть города осталась без тепла

"Оперативный штаб принял решение о развертывании четырех пунктов обогрева на базе общеобразовательных школ для временного размещения и питания жителей окрестных домов, где отсутствует теплоснабжение. Подготовлено шесть мобильных пунктов обогрева. Сегодня также будет принято решение относительно учебного процесса в школах", – отметил Зубко, добавив, что в оставшихся без отопления медицинских учреждениях работают тепловые генераторы.

Геннадий Зубко/Facebook, 25 февраля 2018