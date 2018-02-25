наверх
25.02.201821:53
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.08
  • EUR33.23+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Общество

    Часть Харькова без тепла. Власти обнародовали новые данные

    Тема:

    Морозы атакуют. Часть Харькова без тепла (187)

    (обновлено: )1964311
    По последним данным Геннадия Зубко, без централизованного теплоснабжения остаются 97 объектов: 81 многоквартирный дом, пять медицинских учреждений, пять детских садов, два внешкольных учреждения и четыре школы.
    Ситуация в Харькове, где часть города осталась без тепла
    facebook.com/zubko.gennadiy

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Почти 100 объектов по состоянию на 16.00 воскресенья остаются без централизованного теплоснабжения в Харькове, сообщает вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, прибывший в город.

    Электричество
    УНИАН
    Банкротство ЖКХ неизбежно

    В субботу около 15.00 в Немышлянском районе Харькова произошел порыв трубы магистральной теплосети. Без тепла остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад и 14 лечебных заведений. После ремонта теплоснабжение удалось восстановить в ряде зданий. Премьер-министр Владимир Гройсман в воскресенье сообщил, что направил в Харьков спасателей ГСЧС для ликвидации аварии. Для обогрева были задействованы воздушные тепловые пушки.

    "Без централизованного теплоснабжения остаются 97 объектов: 81 многоквартирный дом; 5 медицинских учреждений; 5 детских садов; 2 внешкольные учреждения и 4 школы", — написал Зубко на своей странице в Facebook.

    По его словам, ремонтные работы по восстановлению ведутся параллельно на двух тепломагистралях: основной и резервной, системы электро-, газо- и водоснабжения работают в штатном режиме.

    facebook.com/zubko.gennadiy
    Ситуация в Харькове, где часть города осталась без тепла

    "Оперативный штаб принял решение о развертывании четырех пунктов обогрева на базе общеобразовательных школ для временного размещения и питания жителей окрестных домов, где отсутствует теплоснабжение. Подготовлено шесть мобильных пунктов обогрева. Сегодня также будет принято решение относительно учебного процесса в школах", – отметил Зубко, добавив, что в оставшихся без отопления медицинских учреждениях работают тепловые генераторы. 

    Геннадий Зубко/Facebook, 25 февраля 2018
    facebook.com/Kharkov.City
    Прорыв трубы в Харькове

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Прорыв трубы в Харькове
    Морозы атакуют. Часть Харькова без тепла
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Гройсман о фокусниках, обещающих дешевый газ. Видео
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?