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    Авария в Харькове. Для обогрева привлекли воздушные тепловые пушки

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    Морозы атакуют. Часть Харькова без тепла (185)

    (обновлено: )117054
    По данным Геннадия Зубко, медицинские учреждения и детский дом обогреваются за счет воздушных тепловых пушек, на территории медицинского комплекса по ул. Салтовское Шоссе, 264 развернут мобильный пункт обогрева.
    Ситуация в Харькове, где часть города осталась без тепла
    facebook.com/zubko.gennadiy

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Воздушные тепловые пушки задействовали для обогрева оставшихся без теплоснабжения учреждений в Харькове, сообщил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, прибывший в город.

    "Сейчас медицинские учреждения и детский дом обогреваются за счет воздушных тепловых пушек. Развернут мобильный пункт обогрева на территории медицинского комплекса по ул. Салтовское Шоссе, 264. Для обогрева жителей микрорайона принято решение развернуть пункты обогрева в спортивных залах школ. Проводится поквартирный обход, температура в квартирах — около 15-18 градусов тепла", — написал вице-премьер на своей странице в Facebook.

    facebook.com/Kharkov.City
    Прорыв трубы в Харькове

    Он добавил, что без теплоснабжения остаются 129 многоэтажных жилых домов, 5 лечебных учреждений, 3 школы, 7 детских садов и 1 детский дом.

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    По его словам, в условиях пониженного температурного режима продолжаются сложные ремонтные работы по восстановлению основной линии теплоснабжения. Зубко отметил, что регламенте работы не проводились на магистрали с 1973 года.

    Геннадий Зубко/Facebook, 25 февраля 2018

    В субботу около 15.00 в Немышлянском районе Харькова произошел порыв трубы магистральной теплосети. Без тепла остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад и 14 лечебных заведений. После ремонта теплоснабжение удалось восстановить в ряде зданий.

    Премьер-министр Владимир Гройсман в воскресенье сообщил, что направил в Харьков спасателей ГСЧС для ликвидации аварии.

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