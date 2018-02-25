Авария в Харькове. Для обогрева привлекли воздушные тепловые пушки

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Воздушные тепловые пушки задействовали для обогрева оставшихся без теплоснабжения учреждений в Харькове, сообщил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, прибывший в город.

"Сейчас медицинские учреждения и детский дом обогреваются за счет воздушных тепловых пушек. Развернут мобильный пункт обогрева на территории медицинского комплекса по ул. Салтовское Шоссе, 264. Для обогрева жителей микрорайона принято решение развернуть пункты обогрева в спортивных залах школ. Проводится поквартирный обход, температура в квартирах — около 15-18 градусов тепла", — написал вице-премьер на своей странице в Facebook.

facebook.com/Kharkov.City Прорыв трубы в Харькове

Он добавил, что без теплоснабжения остаются 129 многоэтажных жилых домов, 5 лечебных учреждений, 3 школы, 7 детских садов и 1 детский дом.

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По его словам, в условиях пониженного температурного режима продолжаются сложные ремонтные работы по восстановлению основной линии теплоснабжения. Зубко отметил, что регламенте работы не проводились на магистрали с 1973 года.

Геннадий Зубко/Facebook, 25 февраля 2018

В субботу около 15.00 в Немышлянском районе Харькова произошел порыв трубы магистральной теплосети. Без тепла остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад и 14 лечебных заведений. После ремонта теплоснабжение удалось восстановить в ряде зданий.

Премьер-министр Владимир Гройсман в воскресенье сообщил, что направил в Харьков спасателей ГСЧС для ликвидации аварии.