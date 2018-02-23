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    Общество

    Власти Львова разрешили демонтировать Монумент славы

    (обновлено: )227210
    Подготовительные работы по демонтажу стелы стартуют уже в понедельник. Сперва стелу обследуют, огородят, закажут технику, которая будет осуществлять демонтаж.
    Во Львове разбили плиты Монумента боевой славы советских войск
    УНН

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Мэрия Львова разрешила демонтировать 30-метровую стелу Монумента славы во Львове, передает агентство УНН со ссылкой на решение горисполкома.

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    Сообщается, что подготовительные работы по демонтажу стелы стартуют уже в понедельник.

    "Прежде всего, стелу обследуют, огородят, закажут технику, которая будет осуществлять демонтаж. Стоимость работ определят уже после заказа проекта и техники", — отметил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

    Ранее Москаленко заявил, что стелу Монумента славы планируют демонтировать во Львове из-за аварийного состояния конструкции.

    Напомним, неизвестные лица разбили плиты и исписали Монумент боевой славы советских Вооруженных сил.

    Монумент славы — мемориал в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной войне, расположенный во Львове.

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