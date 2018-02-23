Власти Львова разрешили демонтировать Монумент славы

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Мэрия Львова разрешила демонтировать 30-метровую стелу Монумента славы во Львове, передает агентство УНН со ссылкой на решение горисполкома.

Сообщается, что подготовительные работы по демонтажу стелы стартуют уже в понедельник.

"Прежде всего, стелу обследуют, огородят, закажут технику, которая будет осуществлять демонтаж. Стоимость работ определят уже после заказа проекта и техники", — отметил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Ранее Москаленко заявил, что стелу Монумента славы планируют демонтировать во Львове из-за аварийного состояния конструкции.

Напомним, неизвестные лица разбили плиты и исписали Монумент боевой славы советских Вооруженных сил.

Монумент славы — мемориал в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной войне, расположенный во Львове.