Во Львовской области разбили памятный знак в честь польского короля

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КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В Яворове (Львовская область) неизвестные разрушили памятную табличку на месте будущего памятника польскому королю Яну III Собескому, сообщает в четверг издание Varta-1.

"В ночь в период времени с 23.00 20.02.2018 года по 09.00 21.02.2018 г. неизвестная группа лиц разбила ПАМЯТНУЮ таблицу с надписью с надписью "Здесь будет сооружен памятник" памятник королю Яну III Собескому, старосте Яворова, командующему польско-украинских сил, которые одолели турок под Веной", которая была установлена ​​на краеугольном камне и освящена при участии местного духовенства 11 сентября 2015 года", — говорится в сообщении (орфография авторов сохранена).

Отмечается, что разбитая табличка не представляет культурно-исторической ценности. Полиция проводит расследование инцидента.

Напомним, в Харькове активисты "Схидного корпуса" демонтировали ранее установленный памятный знак казацкому атаману Ивану Сирко. Перед этим памятник разбивали и несколько раз обливали краской.

Справка

21 мая 1674 Ян ​​Собеский стал королем Польши и взял титул Яна III. В 1683 году король Ян III со своим войском, в котором было и 5 тысяч казаков, разгромил турок под стенами Вены. После победы король отдыхал в Яворове, где и принимал поздравления всех христианских монархов. В честь победы в городе состоялся грандиозный банкет с участием более 500 богатейших и известных жителей Польши тех лет. По легенде, во время праздника Ян танцевал с женой местного кузнеца, а королева — с главой местной общины.