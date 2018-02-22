наверх
22.02.201813:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Харькове исчез памятный знак атаману Сирко

    (обновлено: )15111
    Инициаторы установки памятного знака запорожскому атаману признали, что за последние несколько лет вандалы несколько раз портили знак: обливали краской и разбили плиту.
    Демонтированный памятный знак атаману Сирко в Харькове
    Фото Facebook Анатолия Сидоренко

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В  Харькове активисты "Схидного корпуса" демонтировали ранее установленный памятный знак Ивану Сирко, сообщил представитель организации Анатолий Сидоренко.

    По словам Сидренко, с момента установки в августе 2014 года памятник дважды обливали краской, а недавно вандалы разбили плиту. В связи с этим активисты приняли решение демонтировать его и в ближайшее время установить в другом месте.

    Читайте также: Нерукотворный памятник Небесной сотне

    "Иван Сирко — выдающаяся фигура казацкого движения, и его жизнь была тесно связано с нашим краем. Никакие вандалы не могут стереть его заслуги в нашей памяти. Мы должны знать выдающихся украинцев, уважать, помнить и подражать им", — отметил Сидоренко на своей странице в Facebook.

    Ранее в Одессе похитили мини-памятник известному чешскому литературному герою – бравому солдату Швейку, который был размещен на фасаде пивной.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Допрос Петра Порошенко
    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича
    Пашинский лично раздавал винтовки снайперам на Майдане - адвокат. Видео
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    На КПП "Краковец"
    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    Ким Ё Чжон – сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины