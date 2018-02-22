В Харькове исчез памятный знак атаману Сирко

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В Харькове активисты "Схидного корпуса" демонтировали ранее установленный памятный знак Ивану Сирко, сообщил представитель организации Анатолий Сидоренко.

По словам Сидренко, с момента установки в августе 2014 года памятник дважды обливали краской, а недавно вандалы разбили плиту. В связи с этим активисты приняли решение демонтировать его и в ближайшее время установить в другом месте.

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"Иван Сирко — выдающаяся фигура казацкого движения, и его жизнь была тесно связано с нашим краем. Никакие вандалы не могут стереть его заслуги в нашей памяти. Мы должны знать выдающихся украинцев, уважать, помнить и подражать им", — отметил Сидоренко на своей странице в Facebook.

Ранее в Одессе похитили мини-памятник известному чешскому литературному герою – бравому солдату Швейку, который был размещен на фасаде пивной.