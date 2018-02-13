Украина окажет помощь голодающим странам в знак памяти о Голодоморе

КИЕВ, 13 фев — РИА новости Украина. На 10-ом заседании Общественного совета по вопросам сотрудничества с религиозными организациями было принято решение продолжать принимать меры в знак памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Совет поддержал инициативу секретаря Синода епископов УГКЦ Богдана Дзюраха провести акцию по предоставлению символической помощи странам Африки и Азии, которые больше всего страдают от голода, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Пережив трагедию умышленного уничтожения украинского крестьянства, когда тоталитарный режим навязал миру замалчивания фактов массового уничтожения голодом, Украина почтит память жертв Голодомора, оказав помощь населению других стран, которое страдает от голода", — говорится в сообщении.

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Под лозунгом "Не плачь, а действуй! Равнодушие убивает!" планируется привлечь к акции не только официальные структуры, но и украинцев в стране и за ее пределами.

На прошлой неделе в Кнессет Израиля подали законопроект о признании Голодомора в Украине актом геноцида. В пояснительной записке к закону говорится, что Голодомор был спланирован "советскими властями, чтобы нанести удар по украинской нации и украинской национальной идентичности".