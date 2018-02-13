наверх
13.02.201808:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.84- 0.22
  • EUR32.91- 0.29
Рубрики
Ещё
    Общество

    Украина окажет помощь голодающим странам в знак памяти о Голодоморе

    Тема:

    Мероприятия в День памяти жертв Голодомора (26)

    (обновлено: )10604
    В МИД отметили, что, "пережив трагедию умышленного уничтожения украинского крестьянства, Украина почтит память жертв Голодомора, оказав помощь населению других стран".
    Церемония в память о жертвах Голодоморов в Украине
    RIA News Андрей Волошин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 фев — РИА новости Украина. На 10-ом заседании Общественного совета по вопросам сотрудничества с религиозными организациями было принято решение продолжать принимать меры в знак памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Совет поддержал инициативу секретаря Синода епископов УГКЦ Богдана Дзюраха провести акцию по предоставлению символической помощи странам Африки и Азии, которые больше всего страдают от голода, сообщает пресс-служба МИД Украины.

    Мероприятия в память о жертвах Голодомора в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Два слова. В GB отказались признавать Голодомор в Украине геноцидом

    "Пережив трагедию умышленного уничтожения украинского крестьянства, когда тоталитарный режим навязал миру замалчивания фактов массового уничтожения голодом, Украина почтит память жертв Голодомора, оказав помощь населению других стран, которое страдает от голода", — говорится в сообщении. 

    Читайте также: Из Одессы: "молочного Голодомора" не хотите ли?

    Под лозунгом "Не плачь, а действуй! Равнодушие убивает!" планируется привлечь к акции не только официальные структуры, но и украинцев в стране и за ее пределами. 

    На прошлой неделе в Кнессет Израиля подали законопроект о признании Голодомора в Украине актом геноцида. В пояснительной записке к закону говорится, что Голодомор был спланирован "советскими властями, чтобы нанести удар по украинской нации и украинской национальной идентичности".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Допинг-контроль. Архивное фото
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Глава миссии МВФ Рон ван Руден и премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ