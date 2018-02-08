наверх
08.02.201809:02
Курсы валют НБУ
  • USD27.46- 0.28
  • EUR33.86- 0.66
Рубрики
Ещё
    Политика

    Парламент Израиля рассмотрит законопроект о признании Голодомора в Украине

    (обновлено: )11303
    Как отметили в окружении депутата Кнессета Акрама Хасона, идея законопроекта возникла у него после визита в Украину в декабре 2017 года.
    Израильский флаг
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В парламент Израиля внесли законопроект о признании голода 1932-1933 годов в Украине актом геноцида, сообщает NEWSru.co.il.

    Как в Киеве прошел День памяти жертв Голодоморов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Соцсети негодуют: миллионы на музей жертвам Голодомора, а что живым?

    Автором инициативы выступил депутат Кнессета Акрам Хасон. Закон среди прочего объявляет 6 декабря официальным днем памяти жертв Голодомора

    В пояснениях к закону утверждается, что Голодомор был спланирован "советскими властями, чтобы нанести удар по украинской нации и украинской национальной идентичности".

    Как отметили в окружении Хасона, идея законопроекта возникла у него после визита в Украину в декабре 2017 года: "Депутат Хасон посетил музей Голодомора и остался под глубоким впечатлением, и это подвигло его инициировать этот закон".

    Как сообщалось ранее, строительство второй очереди Национального музея "Мемориал памяти жертв голодоморов" в Киеве начнется в феврале и займет два года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гжегож Схетына. Архивное фото
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Силовики в редакции газеты "Вести" 8 февраля 2018 года
    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Скандальная статья в тернопольской газете
    Националистический радикализм крепчает
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину