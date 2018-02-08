Парламент Израиля рассмотрит законопроект о признании Голодомора в Украине

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В парламент Израиля внесли законопроект о признании голода 1932-1933 годов в Украине актом геноцида, сообщает NEWSru.co.il.

Автором инициативы выступил депутат Кнессета Акрам Хасон. Закон среди прочего объявляет 6 декабря официальным днем памяти жертв Голодомора

В пояснениях к закону утверждается, что Голодомор был спланирован "советскими властями, чтобы нанести удар по украинской нации и украинской национальной идентичности".

Как отметили в окружении Хасона, идея законопроекта возникла у него после визита в Украину в декабре 2017 года: "Депутат Хасон посетил музей Голодомора и остался под глубоким впечатлением, и это подвигло его инициировать этот закон".

Как сообщалось ранее, строительство второй очереди Национального музея "Мемориал памяти жертв голодоморов" в Киеве начнется в феврале и займет два года.