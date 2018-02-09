Журналисты "Вестей" подали коллективное заявление в полицию

facebook.com/marina.petik

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Журналисты медиахолдинга "Вести" подали коллективное заявление в киевское управление Национальной полиции по факту препятствования журналистской деятельности, сообщило в пятницу издание.

В четверг редакция "Вестей" заявила, что силовики проводят обыск в киевском офисе медиахолдинга, журналистов не пускают на работу. Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения в центре Киева, в которых расположена редакция "Вестей". В четверг вечером издание заявило, что в редакции начался пожар. Госслужба по ЧС Киева сообщение о пожаре не подтвердила, но сообщила о применении неизвестного газа. Офис редакции был заблокирован, "Вести" работают посредством удаленного доступа.

"Журналисты медиахолдинга "Вести Украина" направили коллективное заявление в Национальную полицию Украины по факту нарушения статьи 171 Уголовного кодекса Украины — "Препятствование журналистской деятельности", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Люди в масках и разбитые стекла. Обыски в редакции "Вестей"

По данным издания, журналисты требуют от правоохранителей возбудить уголовное дело.

Под заявлением подписали шеф-редактор радио "Вести" Андрей Блинов и еще восемь сотрудников холдинга.