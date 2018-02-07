Представительство МИД возобновит работу в Ужгороде

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Кабмин на заседании в среду принял решение о возобновлении представительства МИД страны в Ужгороде, сообщила вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Искренне приветствую давно назревшее сегодняшнее решение Кабмина о возобновлении работы представительства МИД в Ужгороде. Рада, что правительство поддержало предложение МИД и скоро представительство снова начнет свою работу", — написала Климпуш-Цинцадзе в Facebook.

Вице-премьер считает, что создание представительства МИД в Ужгороде усилит присутствие государственных институтов в регионе, что необходимо для обеспечения национальных интересов Украины. Она отметила, что одной из причин возникновения проблем вокруг языковой статьи об образовании в школах нацменьшинств на западной Украине стала институционная слабость и многолетняя недоработка центральной и местной власти в регионе.