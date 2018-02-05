Отправить миссию ОБСЕ: МИД Венгрии отреагировал на инцидент в Ужгороде

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Венгрии осудило нападение на здание "Общества венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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"Мы ожидаем, что украинская власть в ближайшее время найдет правонарушителей и узнает о мотивах их поступка. Надеемся, что украинская власть обеспечит безопасность закарпатских венгров", – говорится в сообщении.

В то же время МИД напомнил о венгерской инициативе, чтобы наблюдатели ОБСЕ присутствовали не только в восточной части Украины, но и в западной.

Напомним, в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью. Как стало известно, инцидент произошел после 4 утра. Бутылку бросили в окно и благодаря тому, что оно двойное, разбилось только одно стекло и других повреждений нет.