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    Отправить миссию ОБСЕ: МИД Венгрии отреагировал на инцидент в Ужгороде

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (239)

    (обновлено: )58460
    В МИД Венгрии выразили надежду, что украинская власть в ближайшее время найдет правонарушителей и узнает о мотивах их поступка, а также обеспечит безопасность закарпатских венгров.
    В здание союза венгров в Ужгороде бросили коктейль Молотова
    zakarpattya.net.ua

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Венгрии осудило нападение на здание "Общества венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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    "Мы ожидаем, что украинская власть в ближайшее время найдет правонарушителей и узнает о мотивах их поступка. Надеемся, что украинская власть обеспечит безопасность закарпатских венгров", – говорится в сообщении.

    В то же время МИД напомнил о венгерской инициативе, чтобы наблюдатели ОБСЕ присутствовали не только в восточной части Украины, но и в западной.

    Напомним, в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью. Как стало известно, инцидент произошел после 4 утра. Бутылку бросили в окно и благодаря тому, что оно двойное, разбилось только одно стекло и других повреждений нет.

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