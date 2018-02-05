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    Общество

    В школе Ужгорода дети заболели менингитом

    (обновлено: )121
    По информации отдела здравоохранения Ужгородского городского совета, в школе, где заболели дети, ограничено проведение массовых мероприятий до 10 февраля.
    Медсестра набирает лекарство в шприц в стационаре. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В школе № 12 Ужгорода выявлено три случая заболевания менингококковой инфекцией, сообщает отдела здравоохранения Ужгородского городского совет.

    Врач-инфекционист Ольга Голубовская
    Facebook Ольги Голубовской
    Голубовская: что вам нужно знать о менингите

    "Были определены границы очага и круг контактных лиц, проведено бактериологическое обследование 92 контактных лиц по классам школы и педагогического персонала, проведена заключительная дезинфекция в классах и помещениях общего пользования", — сообщает горсовет.

    В школе ограничено проведение массовых мероприятий до 10 февраля — до завершения максимального инкубационного периода, введен усиленный противоэпидемический режим в классных помещениях.

    Медицинские работники проводят ежедневный медицинский осмотр всех контактных по школе и классах детей с проведением разъяснительной работы среди учащихся и их родителей.

    Ранее сообщалось, что во Львове двое детей в возрасте 6 и 11 лет госпитализированы с диагнозом "менингит".

     

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