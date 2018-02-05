В школе Ужгорода дети заболели менингитом

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В школе № 12 Ужгорода выявлено три случая заболевания менингококковой инфекцией, сообщает отдела здравоохранения Ужгородского городского совет.

"Были определены границы очага и круг контактных лиц, проведено бактериологическое обследование 92 контактных лиц по классам школы и педагогического персонала, проведена заключительная дезинфекция в классах и помещениях общего пользования", — сообщает горсовет.

В школе ограничено проведение массовых мероприятий до 10 февраля — до завершения максимального инкубационного периода, введен усиленный противоэпидемический режим в классных помещениях.

Медицинские работники проводят ежедневный медицинский осмотр всех контактных по школе и классах детей с проведением разъяснительной работы среди учащихся и их родителей.

Ранее сообщалось, что во Львове двое детей в возрасте 6 и 11 лет госпитализированы с диагнозом "менингит".