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    В ВСУ назвали количество контрактников-новобранцев

    (обновлено: )12411
    В 2017 году на военную службу по контракту из числа граждан Украины, отобранных военными комиссариатами, было принято 30,7 тысячи человек, сообщили в пресс-службе сухопутных войск Вооруженных сил страны.
    Военнослужащие 59-й мотопехотной бригады ВСУ во время учений в Киевской области
    УНИАН

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Свыше 30 тысяч украинцев приняли на военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины в 2017 году, сообщила во вторник пресс-служба сухопутных войск ВС страны.

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    "В 2017 году на военную службу по контракту из числа граждан Украины, отобранных военными комиссариатами, было принято 30,7 тысячи человек", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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    По данным пресс-службы, почти 2 тысячи военнослужащих срочной службы заключили контракты и хотят дальше служить в боевых частях.

    В конце января военные комиссариаты впервые в 2018 году отправили в учебные центры Вооруженных сил Украины кандидатов на военную службу по контракту, которые прошли отбор, отмечается в сообщении.

    Ранее министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что  план соответствия стандартам НАТО Украина выполняет на 90%.

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