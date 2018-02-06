В ВСУ назвали количество контрактников-новобранцев

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Свыше 30 тысяч украинцев приняли на военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины в 2017 году, сообщила во вторник пресс-служба сухопутных войск ВС страны.

"В 2017 году на военную службу по контракту из числа граждан Украины, отобранных военными комиссариатами, было принято 30,7 тысячи человек", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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По данным пресс-службы, почти 2 тысячи военнослужащих срочной службы заключили контракты и хотят дальше служить в боевых частях.

В конце января военные комиссариаты впервые в 2018 году отправили в учебные центры Вооруженных сил Украины кандидатов на военную службу по контракту, которые прошли отбор, отмечается в сообщении.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что план соответствия стандартам НАТО Украина выполняет на 90%.