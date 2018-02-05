Увы, не соцслужбы. В сети шокированы спасением детей маньяком-психопатом в Одессе

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В сети активно обсуждают новость о том, что в Одессе бывший уголовник спас детей из притона. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сотрудница патрульной полиции Зоя Мельник.

По ее словам, о детях мужчина узнал из переписки, которую начал, еще находясь в тюрьме, а когда вышел на свободу, то сразу сообщил о происходящем правоохранителям.

В квартиру срочно наведались полицейские. Там повсюду лежали люди в наркотическом или алкогольном опьянении. Пол был забросан бутылками из-под спиртного, окурками, мусором. Везде были лужи крови.

Фото со страницы Зои Мельник в Facebook В Одессе дети жили в ужасных условиях

Уточняется, что за детьми ухаживала "няня", которая была совершенно пьяна и в неадекватном состоянии. Она заявила, что утром один из ее собутыльников пытался покончить жизнь самоубийством и порезал себе вены. Потом его забрала скорая.

Фото со страницы Зои Мельник в Facebook В квартире с детьми были следы крови

Мельник добавила, что детей бросила их мать. У них даже не было никакой одежды, а у одного мальчика на ноге была старая загнившая рана.

Фото со страницы Зои Мельник в Facebook Рана на теле ребенка

"Квартира — самый настоящий притон — вонь, грязь. Дети — три мальчика, возрастом 1,5, 2,5 и 4 года. Грязные, голодные, босые, в квартире ни единой игрушки. Такого я ещё не видела никогда — ни одного поганого плюшевого мишки. 6-й этаж, открыты окна на балконе, хлам как будто специально сложили так, чтоб ребенку было удобно взглянуть в окно и… В квартире из еды — уже забродивший "суп" из воды и макарон", — отметила она.

В настоящее время дети находятся в Доме ребенка, они здоровы и получают все необходимое.

При этом мужчина, который спас детей, отсидел десять лет за убийство с особой жестокостью – он отрезал человеку голову.

В конце года в Днепре мать бросила пятерых несовершеннолетних детей дома и ушла. В квартире в ужасных условиях пребывали пять детей: четыре мальчика и их 11-месячная сестра.