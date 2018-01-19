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    Когда ребенка не с кем оставить. Ветеринар проводит операции с дочкой на руках

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    В социальных сетях Тернополя появилась информация о враче-ветеринаре Елене Федорковой, которая проводит операции со своим маленьким ребенком на руках.
    В Тернополе ветеринар проводит операции с ребенком на руках
    Facebook Олена Дейнека

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В Тернополе врач-ветеринар с ребенком на руках делает операции, сообщила Елена Дейнека в Facebook.

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    "Высший пилотаж или майстeрcтво нe пропить ни при каких обстоятельствах. Вот так умудряется работать наш добрый вeтeринар Елена Федоркова. Я впечатлена…. потому что ничего подобного нe видела. Малявка проснулась только на последних минутах опeрации. Это мы на стeрилизациях в Дичкове. К слову, животные чувствуют себя вeликолепно", — написала Дейнека.

    Ранее студенты Королевской школы ветеринарных исследований Великобритании разделись для благотворительного проекта и снялись обнажёнными среди животных.

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