Украинцев в понедельник ждет резкое похолодание

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В понедельник, 5 февраля, в Украину придет похолодание, сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, практически на всей территории страны будет минусовая температура.

На Западе ночью температура опустится до минус 8 градусов, а местами и до минус 11 градусов. Днем в регионе будет до 7 градусов мороза, возможен снег.

На севере ночью ударят морозы в минус 12 градусов, днем здесь ожидается до 7 градусов мороза. Осадков не ожидается.

На юге ночью синоптики прогнозируют до минус 3 градусов мороза, днем будет около ноля, без осадков.

На востоке ночью ожидаются морозы в минус 8 градусов, днем до 6 градусов мороза. Осадков не будет.

В центральных регионах будет тоже холодно — до 7 градусов мороза ночью и до минус 6 градусов ниже нуля днем.

В Киеве в ночь на 5 февраля ожидается от 9 до 11 градусов мороза, днем 5… 7 градусов ниже нуля, ветер северо-западный, 5-10 метров за секунду. Осадков не ожидается.

Напомним, в последние дни в Украине заметно потеплело.