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    Общество

    Украинцев в понедельник ждет резкое похолодание

    (обновлено: )93412
    Синоптики прогнозируют резкое похолодание на всей территории Украины. В некоторых регионах температура опустится до минус 11 градусов мороза.
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В понедельник, 5 февраля, в Украину придет похолодание, сообщает Гидрометцентр.

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    По данным синоптиков, практически на всей территории страны будет минусовая температура. 

    На Западе ночью температура опустится до минус 8 градусов, а местами и до минус 11 градусов. Днем в регионе будет до 7 градусов мороза, возможен снег. 

    На севере ночью ударят морозы в минус 12 градусов, днем здесь ожидается до 7 градусов мороза. Осадков не ожидается. 

    На юге ночью синоптики прогнозируют до минус 3 градусов мороза, днем будет около ноля, без осадков. 

    На востоке ночью ожидаются морозы в минус 8 градусов, днем до 6 градусов мороза. Осадков не будет. 

    В центральных регионах будет тоже холодно — до 7 градусов мороза ночью и до минус 6 градусов ниже нуля днем. 

    В Киеве в ночь на 5 февраля ожидается от 9 до 11 градусов мороза, днем 5… 7 градусов ниже нуля, ветер северо-западный, 5-10 метров за секунду. Осадков не ожидается.  

    Напомним, в последние дни в Украине заметно потеплело.

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