Суд постановил арестовать экс-главу Администрации морпортов

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд города Киева частично удовлетворил ходатайство НАБУ и назначил меру пресечения задержанному по подозрению в хищении средств экс-главе ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 12 млн грн. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"30 января 2018 следственный судья Соломенского районного суда города Киева частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованного с прокурорами САП, и назначил меру пресечения задержанному накануне по подозрению в хищении средств ГП "Администрация морских портов Украины" (далее — ГП АМПУ) экс-главе ГП АМПУ в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 12 млн грн", — говорится в сообщении.

Директору ООО "Техморгидрострой Николаев", согласно постановлению суда, назначено содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 1 млн 999 тыс грн.

Как отмечается, избрание меры пресечения другим задержанным фигурантам дела по хищению средств в АМПУ происходит в среду в Соломенском суде Киева.

Напомним, 29 января детективы НАБУ задержали семь человек, предположительно причастных к хищению средств ГП "Администрация морских портов Украины" в размере 247 млн ​​грн.