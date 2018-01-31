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    Суд постановил арестовать экс-главу Администрации морпортов

    (обновлено: )88
    Директору ООО "Техморгидрострой Николаев", согласно постановлению суда, назначено содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 1 млн 999 тыс грн.
    Соломенский районный суд г.Киева
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд города Киева частично удовлетворил ходатайство НАБУ и назначил меру пресечения задержанному по подозрению в хищении средств экс-главе ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 12 млн грн. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

    "30 января 2018 следственный судья Соломенского районного суда города Киева частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованного с прокурорами САП, и назначил меру пресечения задержанному накануне по подозрению в хищении средств ГП "Администрация морских портов Украины" (далее — ГП АМПУ) экс-главе ГП АМПУ в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 12 млн грн", — говорится в сообщении.

    Директору ООО "Техморгидрострой Николаев", согласно постановлению суда, назначено содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 1 млн 999 тыс грн.

    Как отмечается, избрание меры пресечения другим задержанным фигурантам дела по хищению средств в АМПУ происходит в среду в Соломенском суде Киева.

    Напомним, 29 января детективы НАБУ задержали семь человек, предположительно причастных к хищению средств ГП "Администрация морских портов Украины" в размере 247 млн ​​грн.

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