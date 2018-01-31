Украинцы будут получать SMS о чрезвычайных ситуациях

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина.

Кабмин Украины разрешил использовать телерадиовещание и мобильную связь для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, передает " 112 Украина"

Как стало известно, Кабмин одобрил концепцию развития и технической модернизации системы централизованного оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.

Предусмотрено, что для оповещения будут централизованно использоваться системы эфирного телерадиовещания, проводного радио и телевидения, телекоммуникационные системы мобильной связи.

Напомним, что такая система существует в некоторых странах, в частности в Японии, где о землетрясениях, тайфунах и прочих катаклизмах людей оповещают по ТВ или по мобильным телефонам.