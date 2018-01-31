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    Общество

    Украинцы будут получать SMS о чрезвычайных ситуациях

    (обновлено: )9210
    Кабмин одобрил концепцию развития и технической модернизации системы централизованного оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.
    Мобильный телефон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. 

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    Кабмин Украины разрешил использовать телерадиовещание и мобильную связь для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, передает "112 Украина".

    Как стало известно, Кабмин одобрил концепцию развития и технической модернизации системы централизованного оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.

    Предусмотрено, что для оповещения будут централизованно использоваться системы эфирного телерадиовещания, проводного радио и телевидения, телекоммуникационные системы мобильной связи.

    Напомним, что такая система существует в некоторых странах, в частности в Японии, где о землетрясениях, тайфунах и прочих катаклизмах людей оповещают по ТВ или по мобильным телефонам.

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