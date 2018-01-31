В "Нацдружинах" объяснили, каким законом руководствуются

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Члены общественной организации "Национальные дружины" в своих действиях руководствуются законом об охране общественного порядка и государственной границы.

Об этом заявил пресс-секретарь "Национальных дружин" Игорь Вдовин.

"Полномочия такие же, как у всех граждан Украины. Дружинники руководствуются законом Украины об охране общественного порядка и государственной границы. Если мы видим или обнаруживаем правонарушителя (представим ситуацию: кто-то обрисовывает стены, рекламирует наркотики), мы можем задержать его, вызвать полицию и передать в руки полиции. Еще мы руководствуемся статьей 207 УПК, в которой сказано, что украинец, видящий правонарушения, должен ему помешать", — цитирует Укринформ Вдовина.

В то же время, председатель "Нацдружин" Игорь Бобер заявил, что дружинники координируют свои действия с правоохранительными органами.

"Мы вообще координируем… Когда мы видим какое-то злодеяние, мы обязательно вызываем полицию. В общем, да", — отметил Бобер.

Напомним, в воскресенье, 28 января, 600 новых участников "Национальных дружин" приняли присягу на территории "Косого капонира" "Киевской крепости". Целью "Национальных дружин", как написано на их сайте, является обеспечение порядка на улицах городов Украины. Личный состав организации — это бывшие участники боевых действий, патриотическая молодежь и неравнодушные граждане. Действуют эти дружины в 13 украинских городах.