Якубин: Создание нацдружин – саморазоблачение от МВД

РИА Новости Украина

Уже год в Украине действуют национальные дружины. В воскресенье 600 новых участников присягнули в столице – на территории Косого капонира Киевской крепости.

На сайте организации, объединяющей национальные дружины, написано, что их целью является обеспечение порядка на улицах городов. Личный состав организации – бывшие участники боевых действий, патриотическая молодежь и неравнодушные граждане, а действуют такие формирования в 13 городах Украины.

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Политолог Алексей Якубин считает, что у министра внутренних дел Арсена Авакова очень просчитались с запуском национальных дружин.

"Ведь если они нужны для поддержания чего-то там – так это что значит, супер распиаренная реформа нацполиции не удалась? Полиция не справляется? А как же все наши бюджетные и донорские средства, выделенные на эти вещи Увеличение бюджета МВД еще и в этом году", – написал Якубин на своей странице в Facebook.

Где эти ресурсы, задается вопросом политолог.

"Очень саморазоблачающе. Браво!", – подытожил эксперт.

Законодательство Украины предусматривает регистрацию общественных организаций, которые осуществляют помощь правоохранительным органам в охране общественного правопорядка и государственной границы, заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, комментируя появление "Национальных дружин".

Пост Алексея Якубина в Facebook

По словам советника Арсена Авакова, дружины пользуются теми же правами и обязанностями, которые имеет любой другой гражданин.

Варченко отметил, что все имеют право контролировать соблюдение законности со стороны других людей, однако граждане не могут выполнить значительное количество функций, которые имеют право только полицейские.