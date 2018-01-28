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    Общество

    Князев сообщил о числе заключенных в Украине

    (обновлено: )23611
    По словам главы Нацполиции, в 2004 году в местах лишения свободы находилось 190 тысяч человек, через десять лет − 147 тысяч, а в 2017 году в местах лишения свободы находилось всего 60 тысяч человек.
    Сергей Князев
    УНИАН

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. 

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    62ИНФО
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    За последние 13 лет численность лиц, находящихся в местах лишения свободы, сократилась со 190 до 60 тысяч человек, заявил глава Национальной полиции Сергей Князев на итоговой годовой коллегии МВД, сообщает Укринформ.

    "В 2004 году в местах лишения свободы находилось 190 тысяч человек, через десять лет − 147 тысяч. В прошлом году в местах лишения свободы находилось всего 60 тысяч человек", − отметил Князев.

    По его словам, за последние несколько лет количество потенциальных правонарушителей увеличилось на 90 тысяч человек, а в 2017 году 34 тысячи ранее судимых лиц снова совершили преступления.

    Ранее Князев заявил, что иностранные партнеры предоставили Национальной полиции Украины помощь на сумму около 200 миллионов гривен в 2017 году.

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