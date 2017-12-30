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    Сбежавший заключенный убил многодетную мать в Саратовской области

    (обновлено: )173
    По данным местных СМИ, заключенный, сбежавший из колонии-поселения, вечером убил свою бывшую подругу в Энгельсском районе Саратовской области, которая является матерью восьмерых детей.
    Нож. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина, Эдуард Демьянец. Жительница Саратовской области накануне вечером обнаружена убитой в селе Квасниковка, входящем в состав города Энгельса, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК Екатерина Пирская.

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    "Вчера, действительно, была обнаружена женщина с признаками насильственной смерти в селе Квасниковка", — сказала собеседница агентства.

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    Все обстоятельства происшествия уточняются.

    Ряд российских СМИ в ночь на субботу, 30 декабря, сообщили, что заключенный, сбежавший из колонии-поселения, вечером в пятницу якобы убил свою бывшую подругу в Энгельсском районе Саратовской области, которая является матерью восьмерых детей, на глазах одного из них. Отмечается, что в регионе введен план "Перехват".

    В региональных управлениях МВД, Росгвардии и ФСИН информацию пока не комментируют.

    Ранее сообщалось, что в Москве произошло очередное, уже третье за последние несколько дней, ЧП с пассажирским автобусом. 

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