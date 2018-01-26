Часть Одессы осталась без тепла и воды

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Суворовский район Одессы остался без отопления из-за аварии на котельной "Северная-2", которая его обслуживает, а в Ленпоселке вторые сутки отсутствует водоснабжение, сообщает Думская.

В "Теплоснабжении Одессы" сообщили, что ночью на объекте произошло аварийное отключение электроснабжения, в плановом режиме котельную запустили вновь, но отключение привело к скрытому дефекту, который выявился позднее.

"Сегодня, примерно в 12:30, произошел гидравлический удар, который привел к остановке "Северной-2" и авариям на внутридомовых сетях в ряде домов (количество уточняется). В результате отключены от теплоснабжения дома, расположенные от улицы Заболотного до Паустовского", — говорится в сообщении.

Кроме того, есть повреждения участка теплосети на выходе из котельной "Северная-2", а также на магистрали. Идет ликвидация аварий.

В настоящее время температура в Одессе — 5 градусов ниже нуля.

При этом, по данным издания, в одесском Ленпоселке вторые сутки отсутствует вода из-за прорыва водопровода у железнодорожного переезда на Дальницком шоссе — водоснабжение отсутствует на Крайней, Северной, Уманской, Нескучной, Библиотечной, Магистральной, Горизонтальной, Патриотической улице, улицах Обнорского, Ветеранов труда и Петровского, Дальницком и Тираспольском шоссе.

Ранее сообщалось, что Черкассы оставались без водоснабжения из-за аварии на электрической подстанции. Там жители также собирали снег, чтобы использовать его как техническую воду после оттаивания.