Прилуки без воды. Власть сделала заявление

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Водоснабжение в Прилуках Черниговской области восстановят в течение двух-трех дней. Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Шамрай.

"Надо два-три дня, чтобы подать воду стабильно, когда мы смонтируем уже окончательно обводные линии. Но сам аварийный колодец могут ремонтировать от 10 дней и больше, но это не будет влиять на состояние подачи воды в городе", — заявил Шамрай в комментарии 112 Украина.

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В настоящее время в Прилуках воду подают по часам. В другое время ее подвозят в цистернах в жилые районы.

Авария на канализационном коллекторе Прилук произошла 19 января. По улицам разлились сточные воды и начали подтапливать жилые дома.

Ранее сообщалось, что Черкассы оставались без водоснабжения из-за аварии на электрической подстанции. Там жители также собирали снег, чтобы использовать его как техническую воду после оттаивания.