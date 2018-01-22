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    Общество

    Прилуки без воды. Власть сделала заявление

    (обновлено: )33321
    Секретарь горсовета Анатолий Шамрай предупредил, что восстановить водоснабжение в городе получится через два-три дня. Сам аварийный колодец могут ремонтировать от 10 дней и больше, добавил он.
    Котлован в Прилуках, где отсутствует вода
    Горсовет Прилук/Facebook

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Водоснабжение в Прилуках Черниговской области восстановят в течение двух-трех дней. Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Шамрай.

    "Надо два-три дня, чтобы подать воду стабильно, когда мы смонтируем уже окончательно обводные линии. Но сам аварийный колодец могут ремонтировать от 10 дней и больше, но это не будет влиять на состояние подачи воды в городе", — заявил Шамрай в комментарии 112 Украина.

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    В настоящее время в Прилуках воду подают по часам. В другое время ее подвозят в цистернах в жилые районы.

    Авария на канализационном коллекторе Прилук произошла 19 января. По улицам разлились сточные воды и начали подтапливать жилые дома. 

    Ранее сообщалось, что Черкассы оставались без водоснабжения из-за аварии на электрической подстанции. Там жители также собирали снег, чтобы использовать его как техническую воду после оттаивания.

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