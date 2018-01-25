Заказала теща. Силовики подстроили "смерть" директора харьковского КП

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КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Прокуратура Харьковской области совместно со Службой безопасности Украины предупредили заказное убийство директора одного из местных КП и задержали организатора преступления.

"Жизнь мужчины оценили в 10 тыс долларов США. Досудебное расследование начато по ч. 2 п.п. 6, 11, 12 в. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений по заказу и по предварительному сговору группой лиц). Заказчицей стала 62-летняя харьковчанка — бывшая теща чиновника. Она лично подыскивала в криминальной среде исполнителя. Основным требованием заказа было совершение убийства таким образом, чтобы смерть мужчины выглядела как естественная. Например от остановки сердца", — рассказывает прокуратура.

После смерти бывшего зятя женщина планировала завладеть наследством покойного, который при жизни владел движимым и недвижимым имуществом.

В результате операции оперативники спецслужб имитировали убийство мужчины. Организатора разоблачили "на горячем" — во время окончательного расчета за заказ. Сейчас женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.

Проводятся неотложные следственные действия. Досудебное расследование продолжается.