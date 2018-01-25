Выпал из джипа к ногам медиков: инфаркт сразил главу харьковского предприятия

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Харькове очевидцы сняли на видео момент, когда директора городского КП "Горэлектротранссервис" Владислава Васенко настиг инфаркт. Мужчине стало плохо, когда он был за рулем своего внедорожника. Он в буквальном смысле выпал из авто под ноги срочно прибывшим медикам.

Позднее Васенко был доставлен больницу, однако скончался в возрасте 46 лет.

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"В скорую помощь поступила информация о том, что на Сумской, 124 (район парка Горького) водителю внедорожника стало плохо. Владислава Васенко в тяжелом состоянии доставили в хирургическое отделение с диагнозом "обширный инфаркт". В 16:25 (среды, 24 января — ред.) он умер", — говорится в сообщении харьковского "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

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