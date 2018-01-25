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    Общество

    Во Львове в розыск объявлены 160 автобусов

    (обновлено: )86861
    Министерство юстиции объявило автобусы в розыск и обязало полицию задерживать их, доставлять их на штрафплощадку и изымать документы.
    Проезд в общественном транспорте. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Львов может лишиться 160 автобусов, за которые горсовет не выплатил долг в 28 миллионов гривен их производителю — ООО "Львовские автобусные заводы", сообщил руководитель львовского коммунального перевозчика АТП-1 Орест Хамул, передает Zaxid.NET.

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    Сообщается, что Министерство юстиции объявило автобусы в розыск и обязало полицию задерживать их, доставлять их на штрафплощадку и изымать документы.

    По информации Хамулы, львовская полиция уже задержала семь коммунальных автобусов.

    Он отметил, что такие действия связаны с отказом Львовского горсовета выплатить долг в 28 миллионов гривен перед ООО "Львовские автобусные заводы" за приобретенные в 2009-2010 годах 32 автобуса.

    По данным СМИ, решение об объявлении в розыск всех 160 автобусов АТП-1, на которые еще в октябре суд наложил арест, отдел принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции принял еще 28 декабря.

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