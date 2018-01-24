В Одесской области столкнулись поезд и автобус, шестеро пострадавших

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Шесть человек пострадали в результате столкновения поезда с автобусом на территории морского порта в Черноморске Одесской области, сообщили в областном управлении полиции.

Как отметили в ведомстве, в среду на территории морского торгового порта товарный поезд столкнулся с автобусом, который перевозил людей.

ГУНП Одесской области в facebook В Одесской области столкнулись поезд и автобус

"По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек. Пятерым из них оказана медицинская помощь на месте, одного травмированного госпитализировали", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Николаеве поезд врезался в грузовой автомобиль "КамАЗ".