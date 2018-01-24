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    Происшествия

    В Одесской области столкнулись поезд и автобус, шестеро пострадавших

    (обновлено: )9810
    В среду на территории морского торгового порта товарный поезд столкнулся с автобусом, который перевозил людей. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек.
    В Одесской области столкнулись поезд и автобус
    ГУНП Одесской области в facebook

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Шесть человек пострадали в результате столкновения поезда с автобусом на территории морского порта в Черноморске Одесской области, сообщили в областном управлении полиции.

    Как отметили в ведомстве, в среду на территории морского торгового порта товарный поезд столкнулся с автобусом, который перевозил людей.

    ГУНП Одесской области в facebook
    В Одесской области столкнулись поезд и автобус

    "По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек. Пятерым из них оказана медицинская помощь на месте, одного травмированного госпитализировали", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

    На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия.

    Ранее сообщалось, что в Николаеве поезд врезался в грузовой автомобиль "КамАЗ".

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