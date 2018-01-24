Назван регион с наиболее негативным отношением к переселенцам

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Наиболее негативное отношение к переселенцам из Донбасса зафиксировано в Харьковской области, самый низкий уровень их жизнеобеспечения — в Донецкой и Луганской областях, сообщила советник Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Анастасия Одинцова.

Украинские эксперты при поддержке канадской неправительственной организацией Stabilization Support Services и посольства Великобритании в Киеве провели мониторинг жизни переселенцев из Донбасса на подконтрольную Киеву территорию в девяти украинских регионах.

"Самый высокий уровень нетерпимости во время нашего исследования был выявлен в Харьковской области, самый низкий — в Киевской и Львовской областях", — сказала Одинцова на пресс-конференции, презентуя результаты исследования, касающегося отношений переселенцев и принимающих их общин, а также их поддержки со стороны местной администрации и органов госвласти.

По словам Одинцовой, самый низкий уровень жизнеобеспечения переселенцев выявлен в Донецкой и Луганской областях – из-за безработицы. Самый высокий — в Киеве, поскольку зарплата в украинской столице в два раза выше, чем в остальных регионах. Также Одинцова отметила, что проблемы с высокой арендной платой жилья выявлены в Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях. Она обратила внимание и на отсутствие поддержки переселенцев в ряде регионов со стороны властей. "В некоторых регионах есть программы поддержки участников АТО, но проигнорированы нужды внутренне перемещенных лиц", — сказала Одинцова.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что такие результаты "стали неожиданностью" для министерства. По его словам, на первом месте среди проблем переселенцев — аренда жилья, на втором — получение медицинских услуг.

"Наверное, необходимо пересмотреть наш акцент относительно решения жилищных проблем, в первую очередь, для переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Наверное, надо обратить внимание на наиболее конфликтные области, которыми оказались Харьковская и Днепропетровская", — заявил Тука. Согласно результатам исследования, 67% зарплаты жители Днепропетровской области должны тратить на аренду жилья.

Ранее в Министерстве социальной политики сообщили, что намерены внести изменения в порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг переселенцам из Донбасса. По данным министерства, на конец 2017 года количество внутренних переселенцев в Украине составляет почти 1,5 миллиона человек, из которых больше 771 тысячи — пенсионеры, почти 50 тысяч — люди с инвалидностью и более 227 тысяч детей.

Ранее сообщалось, что Минсоцполитики изменило условия выплаты субсидий для переселенцев.